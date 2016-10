Radwańska w minionym tygodniu rywalizowała w turnieju w Wuhan, gdzie dotarła do ćwierćfinału. W ubiegłym sezonie przegrała mecz otwarcia. O ile Polka zyskała punkty, to straciła je trzecia dotychczas Garbine Muguruza. Hiszpanka, finalistka poprzedniej edycji chińskiej imprezy, odpadła tym razem w drugiej rundzie. Zawodniczki wymieniły się lokatami w rankingu WTA Tour.

Obie biorą obecnie udział w turnieju w Pekinie. Muguruza awansowała w poniedziałek do 1/8 finału. Radwańska w popołudniowym meczu powalczy o to samo z Rosjanką Jekateriną Makarową.

W czołowej "10" doszło jeszcze do kilku zmian - o trzy miejsca poprawiła się Rosjanka Swietłana Kuzniecowa, która jest obecnie siódma. Z 12. pozycji na ósmą przesunęła się Słowaczka Dominika Cibulkova, która w Wuhan dotarła do finału. Spadek o dwie lokaty zaliczyła z kolei Hiszpanka Carla Suarez Navarro - obecnie 10. rakieta świata. Druga nadal jest Amerykanka Serena Williams.

Dwie Polki pogorszyły swoje notowania - Magda Linette spadła o dwa miejsce i jest 97., a Paula Kania o dziewięć - 238. Awansowały zaś Urszula Radwańska - z 236. na 234. pozycję, a także Katarzyna Piter - z 265. na 261.

W zestawieniu "Road to Singapore", który uwzględnia tylko rezultaty z bieżącego sezonu i wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters, Agnieszka Radwańska jest czwarta. Udział zapewni jej dotarcie do ćwierćfinału imprezy w Pekinie lub rozstrzygnięcia dotyczące trzech innych zawodniczek - Amerykanka Madison Keys nie dotrze do "ósemki", bądź ani Brytyjka Johanna Konta, ani Kuzniecowa nie znajdą się w finale.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 3 października:

1. (1.) Angelique Kerber (Niemcy) 8485 pkt

2. (2.) Serena Williams (USA) 7050

3. (4.) Agnieszka Radwańska (Polska) 5535

4. (3.) Garbine Muguruza (Hiszpania) 5246

5. (5.) Simona Halep (Rumunia) 4987

6. (6.) Karolina Pliskova (Czechy) 4340

7. (10.) Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 3540

8. (12.) Dominika Cibulkova (Słowacja) 3500

9. (9.) Madison Keys (USA) 3417

10. (8.) Carla Suarez Navarro (Hiszpania) 3330

...

97. (95.) Magda Linette (Polska) 688

234. (236.) Urszula Radwańska (Polska) 234

238. (229.) Paula Kania (Polska) 206

261. (265.) Katarzyna Piter (Polska) 181

Czołówka rankingu WTA "Road to Singapore":

1. Angelique Kerber (Niemcy) 7905 pkt

2. Serena Williams (USA) 7050

3. Simona Halep (Rumunia) 4609

4. Agnieszka Radwańska (Polska) 4075

5. Karolina Pliskova (Czechy) 3981

6. Garbine Muguruza (Hiszpania) 3558

7. Dominika Cibulkova (Słowacja) 3495

8. Madison Keys (USA) 3137

9. Carla Suarez Navarro (Hiszpania) 3052

10. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 2881