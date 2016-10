W pierwszej rundzie Radwańska wygrała z Chinką Qiang Wang 6:2, 6:2, następnie z Rosjanką Jekateriną Makarową 6:3, 6:4, Dunką Caroline Wozniacki 6:3, 6:1, Jarosławą Szwedowa z Kazachstanu 6:1, 6:2, Ukrainką Jeliną Switoliną (16.) 7:6 (7-3), 6:3 i w finale z Brytyjką Johanną Kontą 6:4, 6:2.

To dla mnie wyjątkowy moment. Po raz trzeci zagrałam tutaj w finale i drugi raz wygrałam. Ten tydzień nie mógł być lepszy. Otrzymany puchar postawię w specjalnym miejscu - przyznała Polka. Poprzednio ze zwycięstwa w Pekinie cieszyła się w 2011 roku, a w 2009 uległa w finale Rosjance Swietłanie Kuzniecowej.

Turniej w Pekinie, obok zmagań w Indian Wells, Miami i Madrycie, zaliczany jest do prestiżowego cyklu WTA Premier Mandatory. Za wygraną w nim Radwańska otrzymała ponad 1,1 mln dolarów. Została dopiero czwartą zawodniczką, która może się pochwalić przynajmniej trzema triumfami w tych imprezach. Pozostałe to Amerykanka Serena Williams, Białorusinka Wiktoria Azarenka i Rosjanka Maria Szarapowa.

Każdy wygrany turniej wiele dla mnie znaczy, ale ten szczególnie. Zalicza się do największych i musisz mierzyć się z najlepszymi zawodniczkami na świecie. To taki mały Wielki Szlem. To wspaniałe należeć do tak niewielkiego klubu - dodała.