Była to szósta konfrontacja tych tenisistek - po raz pierwszy wygrała Gavrilova. Urodzona w Moskwie zawodniczka jako Australijka występuje na kortach od stycznia. Wcześniej grała jako Rosjanka.

Ostatnie występy Kerber nie należały do udanych - po triumfie w US Open odpadła w 1/8 finału zarówno w Wuhan, jak i w Pekinie. Kolejnym startem pierwszej rakiety świata będzie rozpoczynający się 23 października WTA Finals w Singapurze. Pewna udziału w kończącej sezon imprezie masters nie jest jeszcze Johanna Konta. Zajmująca obecnie ósme, ostatnie premiowane awansem do imprezy w Singapurze, miejsce Brytyjka z powodu kontuzji musiała wycofać się z rywalizacji w Hongkongu w czwartek.

Ćwierćfinał turnieju w Tiencinie walkowerem oddała z kolei Agnieszka Radwańska. Polka, która ma już zagwarantowany udział w WTA Finals, jako oficjalny powód rezygnacji z dalszej gry w Chinach podała uraz prawego uda.