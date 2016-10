Rozstawiona z "dwójką" Radwańska zmierzyła się wcześniej z Kerber 11 razy. Bilans do soboty był dla niej korzystny - 27-letnia krakowianka wygrała sześć spotkań, w tym poprzednie - ubiegłoroczny ćwierćfinał w Pekinie. Obecny sezon należy jednak do starszej o rok Niemki, która wywalczyła dwa tytuły wielkoszlemowe (Australian Open, US Open), dotarła do finału Wimbledonu, zdobyła srebrny medal olimpijski w Rio de Janeiro i została liderką listy WTA.

Czytaj więcej Radwańska: Polskie flagi i doping w ojczystym języku pomogły mi pokonać Muguruzę

Radwańska po raz ósmy startowała w kończącej sezon imprezie masters. W latach 2008-09 zaliczyła po jednym spotkaniu jako rezerwowa. Od 2011 roku co sezon kwalifikuje się do tej imprezy. Jako jedyna spośród aktywnych tenisistek brała w niej udział po raz szósty z rzędu. Kerber występuje w tym turnieju po raz czwarty. Nigdy wcześniej nie awansowała do półfinału.

W sobotę Cibulkova (7.) wyeliminowała Rosjankę Swietłanę Kuzniecową 1:6, 7:6 (7-2), 6:4.