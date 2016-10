Cibulkova zrewanżowała się Kerber za porażkę w fazie grupowej sprzed kilku dni. Wówczas liderka rankingu WTA wygrała w trzech setach. Niedzielny mecz był 10. konfrontacją tych tenisistek. Bilans jest remisowy.

Triumf w masters to największy sukces w karierze 27-letniej Słowaczki. Wcześniej zwyciężyła w siedmiu turniejach WTA. Jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie jest finał Australian Open w 2014 roku.

Obecny rok, mimo niedzielnej porażki, należał do Kerber, która wywalczyła dwa tytuły wielkoszlemowe (Australian Open, US Open), dotarła do finału Wimbledonu, zdobyła srebrny medal olimpijski w Rio de Janeiro i została liderką klasyfikacji tenisistek. 28-letnia Niemka po raz czwarty bierze udział w kończącej sezon imprezie. Nigdy wcześniej nie awansowała do najlepszej "czwórki". W półfinale tegorocznej edycji wyeliminowała broniącą tytułu i rozstawioną z "dwójką" Agnieszkę Radwańską 6:2, 6:1.

Wynik finału gry pojedynczej:

Dominika Cibulkova (Słowacja, 7) - Angelique Kerber (Niemcy, 1) 6:3, 6:4