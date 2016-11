29-letni Murray w niedzielę triumfował w prestiżowym halowym turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu (pula nagród 3,75 mln euro). Już dzięki awansowi do decydującego spotkania zapewnił sobie awans na pierwszą pozycję na światowej liście. Jest 26. tenisistą w historii, a pierwszym Brytyjczykiem, któremu udało się tego dokonać.

Od 7 lipca 2014 roku nieprzerwanie numerem jeden wśród tenisistów był Djokovic. W stolicy Francji w ćwierćfinale uległ Chorwatowi Marinowi Cilicowi i to otworzyło drogę Murray'owi. Trzecią lokatę utrzymał Szwajcar Stan Wawrinka.

Po raz pierwszy od października 2002 roku zaś z czołowej "10" wypadł Federer. Słynny zawodnik z Bazylei w tym roku zmagał się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły go do przedwczesnego zakończenia sezonu. 35-letni gracz po raz ostatni zaprezentował się kibicom na korcie na początku lipca, w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Obecnie w rankingu ATP zajmuje 16. miejsce.

Najwyżej notowanym spośród Polaków po raz pierwszy w karierze został Majchrzak. 20-letni piotrkowianin awansował o trzy lokaty i jest 271., a tuż za nim znajduje się Jerzy Janowicz, który spadł o osiem miejsc.

W minionym tygodniu wyłoniony został komplet uczestników kończącego sezon turnieju masters - ATP World Tour Finals. Na czele zestawienia ATP "Race to London" jest obecnie Murray. Poza Szkotem w imprezie, która rozpocznie się w niedzielę, wystąpią Djokovic, Wawrinka, Kanadyjczyk Milos Raonic, Japończyk Kei Nishikori, Francuz Gael Monfils, Chorwat Marin Cilic oraz Austriak Dominic Thiem. Ten ostatni zajmuje co prawda dziewiąte miejsce, ale skorzystał z faktu, że wcześniej tegoroczne starty zakończył wyprzedzający go Hiszpan Rafael Nadal.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 7 listopada:

1. (2.) Andy Murray (W. Brytania) 11185 pkt

2. (1.) Novak Djokovic (Serbia) 10780

3. (3.) Stan Wawrinka (Szwajcaria) 5115

4. (5.) Milos Raonic (Kanada) 5050

5. (4.) Kei Nishikori (Japonia) 4705

6. (7.) Gael Monfils (Francja) 3625

7.(10.) Marin Cilic (Chorwacja) 3450

8. (6.) Rafael Nadal (Hiszpania) 3300

9. (8.) Dominic Thiem (Austria) 3215

10. (11) Tomas Berdych (Czechy) 3060

...

271.(274.) Kamil Majchrzak (Polska) 181

272.(264.) Jerzy Janowicz (Polska) 180

Czołówka rankingu tenisistów ATP "Race to London":

1. Andy Murray (W. Brytania) 11185 pkt

2. Novak Djokovic (Serbia) 10780

3. Stan Wawrinka (Szwajcaria) 5115

4. Milos Raonic (Kanada) 5050

5. Kei Nishikori (Japonia) 4705

6. Gael Monfils (Francja) 3625

7. Marin Cilic (Chorwacja) 3450

8. Rafael Nadal (Hiszpania) 3300

9. Dominic Thiem (Austria) 3215

10. Tomas Berdych (Czechy) 3060