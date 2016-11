We wcześniejszym spotkaniu tej samej grupy Japończyk Kei Nishikori pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę 6:2, 6:3.

Był to piętnasty pojedynek Murraya z Cilicem. Bilans jest korzystny dla Szkota - 12:3.

Murray nigdy nie wygrał turnieju masters. Startował osiem razy, a jego najlepszym wynikiem jest półfinał, do którego dotarł trzykrotnie, ostatnio w 2012 roku.

"To był wspaniały rok i chcę go zakończyć najlepiej jak tylko mogę. Nie myślę zbyt wiele o tym, że zagram w tej imprezie jako nr 1 na świecie. Chcę po prostu korzystnie zaprezentować się w hali O2. Nie zawsze spisywałem się tu dobrze i chciałbym to zmienić" - mówił przed turniejem.

Od połowy roku Murray zwyciężył w ośmiu imprezach, w tym w wielkoszlemowym Wimbledonie oraz w zawodach olimpijskich w Rio de Janeiro. W poniedziałek wygrał 22. mecz z rzędu.

Wyniki meczów Grupy Johna McEnroe:

Kei Nishikori (Japonia, 5) - Stan Wawrinka (Szwajcaria, 3) 6:2, 6:3

Andy Murray (Wielka Brytania, 1) - Marin Cilic (Chorwacja, 7) 6:3, 6:2