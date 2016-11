Do piątego meczu doprowadził wcześniej w niedzielę Juan Martin del Potro, który po niemal pięciogodzinnym pojedynku wygrał z liderem gospodarzy Marinem Cilicem 6:7 (4-7), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3.

Po dwóch dniach rywalizacji Chorwaci prowadzili 2:1 i byli o krok od triumfu. W piątek Cilic pokonał Delbonisa 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2, a Karlovic uległ del Potro 4:6, 7:6 (8-6), 3:6, 5:7. W sobotnim meczu deblowym Cilic i Ivan Dodig okazali się lepsi od del Potro i Leonardo Mayera 7:6 (7-2), 7:6 (7-4), 6:3.

Argentyńczycy po raz piąty wystąpili w finale, ale nigdy wcześniej nie zdobyli trofeum. Chorwaci mieli szansę na drugi w historii sukces w Pucharze Davisa. Poprzednio udało im się to w 2005 roku. Nigdy więcej - aż do teraz - nie dotarli do finału.

Wynik:

Chorwacja - Argentyna 2:3

niedziela

Marin Cilic - Juan Martin del Potro 7:6 (7-4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6

Ivo Karlovic - Federico Delbonis 3:6, 4:6, 2:6

sobota

Marin Cilic, Ivan Dodig - Juan Martin del Potro, Leonardo Mayer 7:6 (7-2), 7:6 (7-4), 6:3

piątek

Marin Cilic - Federico Delbonis 6:3, 7:5, 3:6, 1:6, 6:2

Ivo Karlovic - Juan Martin del Potro 4:6, 7:6 (8-6), 3:6, 5:7