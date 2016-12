Były lider światowego rankingu weźmie udział w International Premier Tennis League (IPTL), która zostanie rozegrana po raz trzeci. We wcześniejszych edycjach występowała w niej także Agnieszka Radwańska.

Gdy pokazowa liga została powołana do życia, organizatorzy wiązali z nią wielkie nadzieje. Teraz jednak borykają się z coraz większymi problemami finansowymi i dlatego tym razem mecze zostaną rozegrane już tylko w trzech miastach - w Tokio (2-4 grudnia), Singapurze (6-8 grudnia) i w indyjskiej miejscowości Hyderabad (9-11 grudnia).

Nikt nie ma wątpliwości, że IPTL także w tym roku będzie cieszyć się sporym zainteresowaniem miejscowych kibiców, dzięki Federerowi. Szwajcar na korcie nie pojawił się już od prawie pół roku, kiedy odpadł w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Wielu zastanawiało się, czy w ogóle zdoła wrócić do wyczynowego uprawiania sportu, tym bardziej, że ma już 35 lat.

Z powodu kontuzji kolana musiał poddać się w lutym operacji. Wydawało się, że po niej szybko wróci do zdrowia, ale tak się nie stało i po zaledwie kilku meczach przerwał sezon i postanowił do końca roku odpoczywać. To kosztowało go także wypadnięcie z pierwszej dziesiątki światowego rankingu (obecnie jest 16.).

Tym bardziej oczy kibiców zwrócone są w jego kierunku. Federer w IPTL wystąpi w drużynie "Indian Aces".

Nie mogę się już doczekać. Niezmiernie się cieszę, że znowu będę mógł zagrać w tenisa - przyznał w ostatni weekend w Abu Zabi, gdzie jako kibic śledził ostatni w tym sezonie wyścig Formuły 1.

Na razie nie wiadomo jednak, czy Federer weźmie udział w każdym z trzech meczów i czy poleci już do Tokio. W serii wziąć udział ma także w tym roku m.in. Amerykanka Serena Williams i niezwykle popularny w Azji Japończyk Kei Nishikori.

Bardzo długo trenowałem zanim zdecydowałem się na udział w tym wydarzeniu, ale naprawdę nie wiem, na jakim etapie przygotowań się znajduję. Brakuje mi rozgrywania meczów, dlatego też postanowiłem wziąć udział w IPTL - powiedział.

W rozgrywkach IPTL uczestniczy pięć ekip reprezentujących różne azjatyckie kraje. Występujące w nich gwiazdy otrzymują sowite premie. Mecz składa się z singla kobiet i mężczyzn, debla, miksta i pojedynku legend. Set jest rozgrywany do sześciu zwycięskich gemów (przy wyniku 5:5 odbywa się tie-break).