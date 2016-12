Drugie miejsce w 63. edycji prestiżowego plebiscytu zajął brytyjski triathlonista Alistair Brownlee, dwukrotny mistrz olimpijski (2012 i 2016) i świata (2009 i 2011). Trzeci był ich rodak, jeździec Nick Skelton, który w Rio de Janeiro wywalczył złoto w indywidualnym konkursie skoków, czego dokonał w wieku 58 lat.

Murray kilka dni temu otrzymał po raz pierwszy w karierze tytuł tenisisty roku od międzynarodowej federacji tej dyscypliny (ITF). Szkot miał znakomitą drugą połowę roku, dzięki czemu odebrał pierwsze miejsce w światowym rankingu Serbowi Novakowi Djokovicowi (pokonał go w finale ATP World Tour Finals). Jest niepokonany od 24 spotkań, wyszedł też zwycięsko z pięciu ostatnich turniejów, w których brał udział. W tym roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro oraz triumfował w wielkoszlemowym Wimbledonie.

Tenisista, który przebywa w Miami, połączył się +na żywo+ z uczestnikami gali w Birmingham i dziękował wszystkim, którzy na niego głosowali. Przyznał, że musi odbyć poważną rozmowę z żoną, która nie oddała głosu na niego.

"Naprawdę doceniam to wsparcie kibiców. Dziękuję im i mojemu całemu zespołowi - jego członkowie robią dla mnie bardzo wiele i poświęcają się, bym mógł odnosić sukcesy. Również chciałbym podziękować rodzinie. Myślę, że moja mama jest wśród was, podobnie jak ojciec, który ożenił się dziesięć dni temu. Oczywiście dziękuję bardzo żonie i córeczce, choć pewnie to zrozumie dopiero za kilka lat. Z żoną będę jednak musiał poważnie porozmawiać, bo kilkadziesiąt minut przed ogłoszeniem wyników powiedziała mi, że oddała głos na Nicka Skeltona. Nie było to zbyt mądre, skoro zbliżają się Święta Bożego Narodzenia..." - dodał dowcipnie.

"To był świetny rok dla brytyjskiego sportu i jestem bardzo dumny, że byłem częścią sukcesów" - zakończył 29-letni Szkot.

Wśród sportowców zagranicznych nagrodę za całokształt, +osiągnięcie życia+ otrzymał najwybitniejszy olimpijczyk wszech czasów, pływak Michael Phelps. Amerykanin w igrzyskach w Rio sześć razy stawał na podium, w tym pięciokrotnie na najwyższym stopniu i powiększył dorobek medalowy IO do 28.

Drużyną Roku uznano piłkarskiego mistrza Anglii Leicester City, który po raz pierwszy w historii rozgrywek sięgnął po tytuł. Trenerem Roku został wybrany szkoleniowiec "Lisów" Włoch Claudio Ranieri.