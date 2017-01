We wtorek z turniejem pożegnały się m.in. liderka światowego rankingu Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber. Radwańska w pierwszym secie pojedynku z McHale przegrywała 0:3, ale ostatecznie zwyciężyła 7:6 (7-1), 6:1.

W środowym ćwierćfinale trzecia rakieta świata spotka się z kwalifikantką Ying-Ying Duan. Ze 103. w rankingu WTA Chinką krakowianka się zmierzy po raz drugi w karierze. Poprzedni miał miejsce... w ubiegłym tygodniu. Będąca rówieśniczką Radwańskiej Azjatka sprawiła jej sporo trudności w pierwszej rundzie turnieju w Shenzen - podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała 6:2, 6:7 (4-7), 7:5.

Teraz wiem, czego się spodziewać po Duan. Nasz poprzedni pojedynek był trzygodzinną bitwą. Byłam wtedy o punkt od powrotu do domu. Teraz wiem, co robić i jak to będzie wyglądać. Zamierzam się cieszyć grą - zapowiedziała Polka.