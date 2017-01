W finale rywalem Federera będzie rozstawiony z "dziewiątką" Hiszpan Rafael Nadal lub Bułgar Grigor Dimitrow (15.).

35-letni zawodnik z Bazylei 22 razy zmierzył się z młodszym o cztery lata Wawrinką. Po raz 19. wyszedł z takiego pojedynku zwycięsko. W 2011 roku na kortach Melbourne Park w ćwierćfinale wygrał zaś w trzech setach. W Wielkim Szlemie zmierzyli się po raz siódmy - sześć razy z wygranej cieszył się starszy z zawodników.

Były lider rankingu tenisistów po raz 41. dotarł do czołowej "czwórki" Wielkiego Szlema, w tym po raz 13. w Melbourne. O tytuł zagra 28. raz, po raz szósty w Australii.

17-krotny zwycięzca turniejów tej rangi w pierwszej w roku odsłonie Wielkiego Szlema triumfował czterokrotnie. Mimo że więcej razy świętował sukces w Wimbledonie (siedem) i US Open (pięć), to zawody w Melbourne są jego najlepszym turniejem tej rangi pod względem liczby wygranych meczów (86) i częstotliwości docierania do półfinału.

W styczniu Federer wrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi. Ze względu na długą przymusową absencję pogorszyła się jego sytuacja na liście ATP, co miało wpływ na rozstawienie w Australii.

Wawrinka to zdobywca trzech tytułów wielkoszlemowych. Pierwszy z nich wywalczył właśnie w Melbourne - w 2014 roku. W kolejnym sezonie zatrzymał się tam na półfinale. W najlepszej "czwórce" Wielkiego Szlema był ośmiokrotnie.