Nadal po raz dziewiąty zmierzył się z Dimitrowem i po raz ósmy okazał się lepszy. Bułgar jednak wygrał ich poprzedni pojedynek - ćwierćfinał ubiegłorocznego turnieju w Pekinie. Zawodnicy ci spotkali się już w przeszłości w wielkoszlemowej imprezie w Melbourne - trzy lata temu walczyli o awans do najlepszej "czwórki".

30-letni tenisista z Majorki po raz 24. w karierze wystąpił w półfinale Wielkiego Szlema, a w decydującym spotkaniu zagra po raz 21., w tym po raz czwarty w Australian Open. Tak daleko w jednym z czterech najbardziej prestiżowych turniejów w sezonie nie dotarł od czerwca 2014 roku, kiedy po raz dziewiąty triumfował we French Open. W dorobku ma on 14 triumfów, z czego tylko jeden - w 2009 roku - zanotował w Melbourne.

25-letni Dimitrow wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Wcześniej raz dotarł do półfinału, a miało to miejsce podczas Wimbledonu 2014. W Australii dotychczas mógł się pochwalić awansem do "ósemki", co udało mu się również trzy lata temu.

W drugim półfinale, który został rozegrany w czwartek, Federer wyeliminował innego Szwajcara Stana Wawrinkę (4.) 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.