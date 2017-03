Radwańska w pierwszym secie miała sporo kłopotów z 58. w światowym rankingu Wang, ale głównie za sprawą własnej słabszej dyspozycji. Przy stanie 2:1 dla Polki do Azjatki przyszedł jej trener, który zalecił podopiecznej bardziej ofensywną grę wobec pasywności wyżej notowanej przeciwniczki. Początkowo na niewiele się to zdało, bo Chinka nagminnie się myliła i krakowianka prowadziła już 5:2.

Wówczas jednak ryzyko podejmowane przez Wang zaczęło przynosić punkty. Gdy z kolei grała zachowawczo, to podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego nie wykorzystywała tego. Pozwoliła rywalce doprowadzić do remisu, a w 12. gemie zmarnowała dwie piłki setowe. Dopiero w tie-breaku potwierdziła swoją wyższość. W nim pierwszy punkt Azjatka zanotowała dopiero przy stanie 5-0.

Przed drugą odsłoną przy Polce pojawił się Wiktorowski. Zaznaczył, że 28-letnia zawodniczka zgubiła w trakcie wcześniejszej partii pewność siebie i w jej grze pojawiło się za duże napięcie. Zalecił jej spokój i realizację planu krok po kroku. Krakowianka narzekała, że wymęczyła zwycięstwo, ale trener zwrócił uwagę, że najważniejsze, iż zapisała na swoim koncie tę odsłonę i musi się skupić na szybkim zakończeniu spotkania. To ostatnie utrudnił deszcz. Po pierwszym gemie drugiego seta, który wygrała przy własnym podaniu Chinka, zaczęło kropić, ale prowadząca spotkanie arbiter zdecydowała, że mecz będzie kontynuowany. Radwańska zdobyła po chwili trzy punkty z rzędu, a wówczas rozpadało się na tyle mocno, że pojedynek został przerwany.

Przymusowa przerwa zadziałała na korzyść Polki, która po powrocie na kort wygrała sześć gemów z rzędu. Wang popełniała wiele prostych błędów. Ósma rakieta świata wciąż nie prezentowała swojej najlepszej formy, ale kilkakrotnie błysnęła ciekawymi zagraniami.

Miałam szansę na to, by wygrać pierwszego seta wcześniej, ale nie skończyło się to tak, jak chciałam. Najważniejszy był tie-break, w którym grałam już bardzo dobrze, agresywnie. To było kluczem do triumfu w tym spotkaniu. Po przerwie grałam znacznie lepiej niż wcześniej. Warunki nie były łatwe i biorąc je pod uwagę wydaje mi się, że grałam dość dobrze. Przymusowy odpoczynek od gry wykorzystałam na ochłonięcie i zbudowanie pewności siebie na drugą partię. Deszcz więc zupełnie mi nie przeszkodził - podsumowała szczęśliwa ze zwycięstwa Radwańska po trwającym godzinę i 44 minuty pojedynku.