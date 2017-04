Radwańska występy na kortach ziemnych w tym sezonie rozpocznie w przyszłym tygodniu turniejem w Stuttgarcie. W tej imprezie zagra też Szarapowa, która kończy właśnie 15-miesięczną dyskwalifikację. Rosjankę ukarano za stosowanie niedozwolonego meldonium.

Jednocześnie jednak przyznała, że możliwość trafienia już na początku zawodów na Rosjankę, która musi odbudować swoją pozycję, nie ucieszy raczej żadnej tenisistki.

Jeśli będzie tak, że od razu będzie można z nią grać już w pierwszej rundzie, to faktycznie jest to dość ciężkie losowanie. Umówmy się, na pewno nie byłoby to wymarzone losowanie dla nikogo. Zobaczymy, jak to będzie, przede wszystkim w jakiej formie wróci. Wszystko się okaże już niedługo - podkreśliła.