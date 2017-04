Rozczarowuje mnie fakt, że żyjemy w społeczeństwie, w którym ludzie tacy jak Ilie Nastase mogą wygłaszać tak rasistowskie komentarze pod adresem moim i mojego nienarodzonego dziecka oraz seksistowskie uwagi o moich rówieśnikach. Mówiłam to już kiedyś i powtórzę raz jeszcze - jako społeczeństwo zaszliśmy już daleko, ale jednocześnie wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia. Przełamaliśmy dużo barier, ale wiele kolejnych przed nami. Zamierzam nadal popierać to, co właściwe - zadeklarowała Williams.