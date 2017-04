Radwańska w niedawno potwierdziła, że przy każdej zmianie nawierzchni potrzeba nieco czasu na przyzwyczajenie się. Uznała wówczas, że w przypadku "cegły" wystarczyć powinien tydzień lub dwa. W Stuttgarcie zaliczyła pierwszy występ na tej nawierzchni - przegrała na otwarcie z Rosjanką Jekateriną Makarową 2:6, 4:6.

W tym sezonie, jak na razie, ósma rakieta świata przeżywa trudne chwile. W pierwszej połowie stycznia dotarła do finału w Sydney, ale w każdym z sześciu kolejnych turniejów wygrywała maksimum jeden mecz.

To ciężki początek sezonu. Nie osiągałam wyników, jakie bym chciała. Muszę po prostu czekać na mój czas, odnaleźć swój rytm i robić swoje - zaznaczyła 28-letnia Polka.

Z Makarową zmierzyła się po raz dziewiąty. Trzeci raz lepsza okazała się Rosjanka, dla której również był to pierwszy w sezonie pojedynek na korcie ziemnym.

To był bardzo trudny mecz. Jestem szczęśliwa, pokazałam dziś dobry tenis i przeszłam do kolejnej rundy. Próbowałam zapomnieć o tym, że przegrywałam z Agnieszką i starałam się pamiętać, jak ją pokonywałam. Do tej nawierzchni trzeba się przygotować, przyzwyczaić... wtedy dopiero można odnaleźć ponownie swoją grę - podsumowała Makarowa (43. WTA).