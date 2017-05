Szarapowa do gry wróciła w kwietniu, po 15-miesięcznej dyskwalifikacji za doping. W Stuttgarcie, Madrycie i Rzymie wystąpiła dzięki "dzikim kartom" przyznanym przez organizatorów, co spotkało się z krytyką niektórych rywalek. Jeszcze we wtorek szefowie wielkoszlemowego French Open, który rozpocznie się 28 maja, mają zdecydować, czy na tej samej zasadzie umożliwić jej rywalizację.

Triumfatorka Wimbledonu z 2004 roku w aktualnym rankingu WTA zajmuje 211. miejsce. Poniedziałkowe zwycięstwo nad Amerykanką Christiną McHale spowodowało, że w następnym notowaniu znajdzie się w czołowej 200. Tym samym będzie miała prawo wystąpić w kwalifikacjach londyńskiego turnieju.

Galeria Przejdź do galerii » Niezwykła sesja Marii Szarapowej. Piękna Rosjanka pozowała w Koloseum [FOTO] Maria Szarapowa wróciła na kort po dyskwalifikacji nałożonej za stosowanie niedozwolonych środków farmakologicznych. Wokół niej jest sporo szumu. Występom 30-letniej tenisistki towarzyszy wielkie zainteresowanie. Przed rozpoczęciem turnieju w Rzymie piękna Rosjanka wzięła udział w specjalnej sesji.

Szarapowa nie była świadoma tego, że o ustalaniu prawa udziału w lipcowym Wimbledonie będzie decydował przyszłotygodniowy ranking.

Naprawdę nie miałam pojęcia. Zapewne zakładacie wszyscy, że wiem takie rzeczy, ale ja po prostu wolę koncentrować się na każdym kolejnym meczu. To, że wróciłam do grania jest dla mnie najważniejsze - podkreśliła.

W Rzymie jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 16. Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni, a ewentualnie w trzeciej rundzie może stanąć naprzeciw liderki światowego rankingu - Niemki Angelique Kerber.