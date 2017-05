Była to druga konfrontacja tych zawodników. W 2015 roku w Hamburgu - na korcie ziemnym, czyli takim samym jak w Paryżu - Janowicz wygrał 6:4, 6:3.

24-letni Azjata to 102. rakieta świata, starszy o trzy lata Polak jest 164. w tym zestawieniu. Pierwszy awansował do głównej drabinki zawodów z kwalifikacji, drugi - po wielomiesięcznych kłopotach zdrowotnych w ubiegłym roku (z tego powodu zabrakło go m.in. w obsadzie poprzedniej edycji French Open) - skorzystał z zamrożonego rankingu.

Na pięć wcześniejszych startów w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych Daniel tylko raz przeszedł do drugiej rundy. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji French Open, gdy jego rywal skreczował. Łodzianin w Paryżu w latach 2013-14 dotarł do trzeciej rundy.

Dwie polskie singlistki - Agnieszka Radwańska i Magda Linette - pierwsze pojedynki w Paryżu rozegrają w kolejnych dniach.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej mężczyzn:

Taro Daniel (Japonia) - Jerzy Janowicz (Polska) 6:4, 6:4, 6:4