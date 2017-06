Smaku rywalizacji 94. w rankingu WTA, Linette z Konjuh (30. WTA) dodawał fakt, że w Paryżu występują razem w deblu. W środę awansowały do drugiej rundy w tej konkurencji.

Tenisistki te zmierzyły się wcześniej raz - w zeszłym roku w 1/8 finału turnieju w San Antonio górą była zawodniczka z Bałkanów.

Linette trzeci rok z rzędu znalazła się w głównej drabince French Open. W tej imprezie nigdy wcześniej nie awansowała do drugiej rundy. W Wielkim Szlemie udało jej się to raz - w US Open 2015 i był to do czwartku jej najlepszy wynik w turniejach tej rangi.

Kolejną rywalką poznanianki będzie rozstawiona z "piątką" Ukrainką Jelina Switolina lub Bułgarka Cwetana Pironkowa.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej kobiet:

Magda Linette (Polska) - Ana Konjuh (Chorwacja, 29) 6:0, 7:5