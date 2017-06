Odnosząca sukcesy w latach 60. i 70. Court jest obecnie pastorem. W ubiegłym tygodniu w jednej z australijskich gazet opublikowała tekst, w którym zaznaczyła, że przestanie korzystać na ile to możliwe z usług linii lotniczych Qantas, bowiem te aktywnie promują małżeństwa homoseksualne. W ostatnich dniach 74-letnia Australijka, która od dawna wypowiadała się na ten temat, ponownie poruszyła tę kwestię podczas wywiadu radiowego.

Navratilova w odpowiedzi opublikowała list otwarty w innej australijskiej gazecie, a skierowała go do... Margaret Court Arena, czyli jednego z największych kortów kompleksu, na którym rozgrywany jest wielkoszlemowy turniej Australian Open.

Kiedy nazywają cię po Margaret Court, to wydaje się to właściwe. Rod Laver ma swój ogromny kort i Court jest jedną z najlepszych w historii. Dawno wybaczyłam Court jej komentarz z 1990 roku, gdy powiedziała, że nie jestem dobrym wzorem, bo jestem lesbijką. Teraz jednak okazało się, kim tak naprawdę ona jest - świetną tenisistką i... homofobem. Jej gorzka krytyka nie jest tylko opinią. Stara się aktywnie zapobiegać temu, by ludzie ze środowiska LGBT mieli równe prawa (informacja dla Court: my też jesteśmy ludźmi). Ona kiedy tylko może, to demonizuje osoby transseksualne - podsumowała była liderka światowego rankingu.