Nie czułam się dobrze dzisiaj, nie było mnie na więcej stać. To nie był mój dzień, nie poruszałam się dobrze po korcie. Chciałam grać szybciej, ale za każdym razem gdy szłam do siatki, to timing był zły. Męczyłam się praktycznie sama ze sobą - przy serwisie, przy bieganiu i przy poruszaniu się po korcie. Cieszę się, że mój sezon na "mączce" się skończył - zaznaczyła Radwańska na konferencji prasowej. Była to jej trzecia porażka w jedenastej konfrontacji z Cornet.