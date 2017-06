Rozstawiona z "dziewiątką" Radwańska przegrała z Cornet (43. WTA) 1:6, 2:6. Startem we French Open wróciła do rywalizacji po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy (jednocześnie leczyła też nadgarstek), rozegrawszy wcześniej jeden mecz na kortach ziemnych.

Widać było, że Agnieszka chce grać jak kiedyś, ale mimo posiadanego talentu brakło jej rozegranych spotkań na "mączce". Była zagubiona, niepewna i zdezorientowana. To było zdumiewające, że nagle tak się pogubiła. To pokazuje, że trening nie zastąpi nigdy meczu - zaznaczył Fibak, który oglądał wszystkie trzy pojedynki 10. rakiety świata w Paryżu z trybun.

Tuż po spotkaniu rozmawiał on z trenerem krakowianki Tomaszem Wiktorowskim.

Powiedziałem mu, że to, co mogli wytrenować, to się udało, bo Agnieszka grała regularnie z głębi kortu czy po przekątnej. Ale nie było automatyzmu w grze i zawodził ją instynkt. Brakowało tego, co wiąże się ze sprytem, kombinacji w grze. Tym razem wszystkie wymiany ze sztuczkami, które zazwyczaj były jej mocną stroną, tym razem przegrywała - analizował.