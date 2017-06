Jedyne w pierwszym secie przełamanie Linette zanotowała w dziewiątym gemie. W drugim prowadziła 4:2, ale pozwoliła rywalce się dogonić. W tie-breaku to poznanianka musiała odrabiać straty - przegrywała bowiem 3-5. Od tego momentu już jednak tylko ona zdobywała punkty.

Było to pierwsze spotkanie 77. w rankingu WTA Polki z 46. w tym zestawieniu Francuzką.

O ćwierćfinał 25-letnia zawodniczka, która rok temu w tej imprezie przegrała w pierwszej rundzie, zmierzy się z amerykańską kwalifikantką Kristie Ahn (131. WTA).

To pierwszy w tym sezonie start Linette na kortach trawiastych. Na początku czerwca dotarła do trzeciej rundy rozgrywanego na nawierzchni ziemnej French Open. To jej najlepszy w karierze wynik w Wielkim Szlemie.

W deblu w Nottingham zaprezentuje się Katarzyna Kawa.

Wynik meczu 1. rundy singla:

Magda Linette (Polska) - Oceane Dodin (Francja) 6:4, 7:6 (7-5)