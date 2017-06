Radwańska kilka dni temu wycofała się udziału w turnieju WTA w s'Hertogenbosch. Polska tenisistka miała tą imprezą zainaugurować część sezonu na kortach trawiastych. Plany jednak się pokrzyżowały. W dodatku pod znakiem zapytania stanął występ "Isi" w zawodach w Birmingham i Eastbourne. Co gorsze zagrożony wydaje się też start w Wimbledonie, który rozpocznie się 3 lipca.

Wszystko przez kłopoty ze zdrowiem naszej najlepszej tenisistki. Informacje, które ujawnił Dawid Celt są niepokojące. Mieliśmy rozpocząć treningi po Paryżu w połowie poprzedniego tygodnia, ale do tego niestety nie doszło. Agnieszka zmaga się z wirusem i to dosyć poważnym. Jej organizm się buntuje - zdradził na antenie Polskiego Radia narzeczony Radwańskiej.

Według Celta istnieje spora obawa, że choroba wykluczy jego partnerkę z gry na dłuższy czas. Nie chcemy do tego dopuścić, to dla nas najważniejsze, ale na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie Agnieszki. Po takiej infekcji, po takim problemie, z jakim Agnieszka teraz się zmaga, nie jest łatwo szybko do siebie dojść - podkreślił przyszły mąż naszej tenisistki.