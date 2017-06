Do zdarzenia doszło na początku czerwca. Jednak sprawa do mediów wyciekła dopiero teraz. Williams jadąc samochodem wymusiła pierwszeństwo na skrzyżowaniu Northlake Boulevard i Ballen Isles Drive w Palm Beach Gardens na Florydzie. W efekcie zderzyła się z innym autem, którym przemieszczało się starsze małżeństwo. Oboje z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Kilkanaście dni od wypadku 78-letni mężczyzna zmarł.

W tej chwili sprawę bada prokuratura. Według informacji "TMZ Sports" 37-letnia tenisistka w momencie wypadku nie była pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

Venus Williams to jedna z najlepszych zawodniczek w historii. Ma na swoim koncie siedem tytułów wielkoszlemowych w singlu, czternaście w deblu oraz cztery złote medale igrzysk olimpijskich.