Mecz był wyrównany tylko w pierwszym secie. W drugiej partii emocji już nie było. Serbka doznała kontuzji pleców i tylko statystowała na korcie. Polka nie miała litości dla swojej rywalki. Wykorzystała jej niedyspozycję i gładko wygrała do zera.

32-letnia Jankovic to finalistka US Open z 2008 roku oraz półfinalistka Australian Open (2008) i French Open (2007, 2008, 2010). W Wimbledonie jej najlepszym wynikiem jest 1/8 finału, do tej fazy dotarła pięć razy - w latach 2006-08, 2010 i 2015. Ale w ostatnich latach wypadła z czołowej 50. światowego rankingu. Obecnie zajmuje 67. miejsce.

Polka niedawno jeszcze narzekała na kłopoty zdrowotne. Przyjechała jednak do Londynu, bo właśnie nawierzchnia trawiasta jest jej ulubioną i odnosi na niej największe sukcesy.

Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Brytyjka Katie Boulter lub Amerykanka Christina McHale.