W drugim secie Janowicz prowadził już 4:0, a później 5:3 i przy własnym serwisie miał dwie piłki meczowe, ale nie zdołał ich wykorzystać. Co więcej, rywal wygrał tego i następnego gema i doprowadził do tie-breaka. W nim jednak Polak wykorzystał pierwszą szansę na zakończenie pojedynku i awansował do ćwierćfinału.

Jego kolejnym rywalem będzie jeden z reprezentantów gospodarzy: Oscar Otte lub Maximilian Marterer.

141. w światowym rankingu Janowicz do Brunszwiku udał się prosto z Wimbledonu, w którym odpadł w trzeciej rundzie. Jak mówił dziennikarzom, w turnieju w Niemczech musi zdobyć ok. 30 punktów, aby zapewnić sobie awans do drabinki głównej US Open. Wygrana z Eliasem dała mu 25, a jeśli awansuje do półfinału, będzie miał kolejne 20.

US Open rozpocznie się 28 sierpnia.