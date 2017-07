Radwańską do ślubu poprowadził jej ojciec Robert, który przez wiele lat był też jej trenerem. Świadkiem ze strony panny młodej była zaś jej młodsza siostra Urszula, która również jest tenisistką. Wśród gości można było dostrzec m.in. dwie przyjaciółki krakowianki z kortu polskiego pochodzenia - Niemkę Angelique Kerber i Dunkę Caroline Wozniacki.

Radwańska i Celt parą zostali kilka lat temu. Początkowo kryli się z tym przed mediami, tak jak i z późniejszą informacją o zaręczynach. Temat daty ślubu był szeroko omawiany w prasie od drugiej połowy ubiegłego roku po tym, jak wspomniała o tym na jednej z konferencji prasowych Wozniacki. Zarówno 10. rakieta świata, starszy od niej o cztery lata narzeczony, jak i ich bliscy w kontaktach z mediami do niedawna albo w ogóle nie chcieli zdradzić terminu tej uroczystości albo utrzymywali, że nastąpi to dopiero jesienią, po wielkoszlemowym US Open.

We wtorek krakowianka brała udział w konferencji prasowej promującej książkę "Jestem Isia. Rozmowa z Agnieszką Radwańską". Zapowiedziała wówczas, że do rywalizacji wróci turniejem WTA w Toronto, który rozpocznie się w drugim tygodniu sierpnia.