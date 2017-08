Tegoroczna edycja nowojorskiej imprezy rozpocznie się 28 sierpnia, a zakończy 10 września.

30-letnia Szarapowa, pięciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych (US Open wygrała w 2006 roku) i była liderka światowej listy, zajmuje obecnie 148. miejsce w rankingu WTA.

W styczniu ubiegłego roku w jej organizmie wykryto niedozwolony środek meldonium. Po 15-miesięcznym zawieszeniu Szarapowa wróciła w kwietniu do rywalizacji. Otrzymała "dzikie karty" od organizatorów imprez w Stuttgarcie (dotarła do półfinału), Madrycie (odpadła w drugiej rundzie) i Rzymie (krecz w drugiej rundzie). Na taki ruch nie zdecydowali się organizatorzy wielkoszlemowego French Open w Paryżu, a wcześniejsze wyniki tenisistki nie wystarczyły, by zapewniła sobie miejsce w kwalifikacjach.

Później z powodu kontuzji uda całkowicie zrezygnowała z gry na kortach trawiastych. To wykluczyło jej start m.in. w wielkoszlemowym Wimbledonie, w którym musiałaby przebijać się przez eliminacje.

Na początku sierpnia Szarapowa wycofała się przed drugą rundą turnieju w Stanford. Rosjanka narzekała na ból lewego ramienia. Z tego powodu, mając również na uwadze zbliżający się US Open, nie wystąpiła też w imprezie w Toronto oraz w rozpoczętym w poniedziałek turnieju w Cincinnati.