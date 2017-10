28-letnia Radwańska zajmuje aktualnie 18. miejsce w rankingu WTA. W Hongkongu jest rozstawiona z numerem czwartym. Będąca jej rówieśniczką Zhang to 348. rakieta świata, w głównej drabince znalazła się dzięki przyznaniu przez organizatorów "dzikiej karty". Zawodniczki te zmierzyły się po raz pierwszy.

W drugiej rundzie (1/8 finału) rywalką krakowianki będzie doświadczona Samantha Stosur. Z 43. w klasyfikacji tenisistek Australijką Polka rywalizowała cztery razy i doznała trzech porażek. Wygrała tylko ich pierwszy pojedynek w Indian Wells w 2009 roku.

To ostatni turniej WTA w tym sezonie, do którego zgłosiła się Radwańska. Już wcześniej zawodniczka, która w tym roku zmagała się z kryzysem formy i licznymi kłopotami zdrowotnymi, straciła szanse na zakwalifikowanie do WTA Finals w Singapurze. Podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego zabraknie w mastersie po raz pierwszy od 2010 roku.

Wynik meczu 1. rundy:

Agnieszka Radwańska (Polska) - Ling Zhang (Chiny) 6:1, 6:2