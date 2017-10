Radwańska miała wyjątkowego pecha. Praktycznie przez cały sezon trapiły ją kontuzje i choroby. Przez to jej forma dalece odbiegała od optymalnej. "Isia" odpadała we wczesnych fazach turniejów doznając nawet porażek z dużo niżej notowanymi rywalkami. Z powodów zdrowotnych zdarzyło się jej też kilka razy wycofać z zawodów. Według ekspertów na słabą formę Radwańskiej pływ miał też jej ślub z Dawidem Celtem. Przez to Krakowianka myślami była, gdzie indziej niż na korcie.

W efekcie nasza tenisistka spadła na 19. miejsce w rankingu WTA. Nic więc dziwnego, że Polka chce jak najszybciej zapomnieć o minionym sezonie. Obecnie jest na wakacjach. Gdzie? Dokładnie tego nie wiadomo. Na jednym z portali społecznościowych furorę robi jej zdjęcie w kostiumie kąpielowym. "Isia" nie zdradziła miejsca pobytu. Fotkę podpisała "Pozdrowienia z raju".