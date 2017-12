Janowicz zajmuje 123. miejsce w rankingu ATP. Kibice spodziewali się zobaczyć go w kwalifikacjach do Australian Open, ale 27-letniego zawodnika zabrakło na liście startowej. Okazało się, że Polak - mimo wcześniejszych planów - zrezygnował z udziału w wielkoszlemowej imprezie w Melbourne i na razie nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy w 2018 roku zaprezentuje się fanom tenisa.

"Planował zagrać w Australii, ale plan nie wypalił. Kolano musi być całkowicie wyleczone. Nie wiadomo, kiedy to będzie" - powiedziała osoba z otoczenia Janowicza.

Łodzianin w przeszłości często zmagał się z bólem kolana, co znacząco utrudniało mu grę. Poddawany był m.in. zabiegowi ostrzykiwania komórkami macierzystymi. Pod koniec listopada przeszedł operację, którą miał już zaplanowaną we wrześniu. Trzy dni wcześniej poinformował z kolei o poddaniu się zabiegowi okulistycznemu. Miał on astygmatyzm i na korcie musiał z tego powodu dotychczas nosić specjalne soczewki kontaktowe.

Na liście startowej kwalifikacji Australian Open znalazło się troje Polaków - Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. By dostać się do głównej drabinki trzeba wygrać trzy mecze. Pewne miejsca w zasadniczej części zawodów są Agnieszka Radwańska i Magda Linette.