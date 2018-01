Kibice mieli nadzieję zobaczyć Williams po raz pierwszy od roku w zmaganiach o stawkę. Triumfując w poprzedniej edycji Australian Open była w ósmym tygodniu ciąży. Po siódmym w karierze sukcesie w Melbourne zrobiła sobie przerwę macierzyńską. Była liderka światowego rankingu 1 września urodziła córkę Alexis Olympię Ohanian. 30 grudnia rozegrała pokazowy mecz w Abu Zabi z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Uległa zwyciężczyni ubiegłorocznego French Open 2:6, 6:3, 5-10.

Mój trener i reszta sztabu zawsze powtarzają +zgłaszaj się do turnieju tylko jeśli jesteś przygotowana na to, by grać na całego+. Mogę obecnie rywalizować, ale nie chcę tylko rywalizować. Chcę znacznie więcej, a by móc tego dokonać, będę potrzebować nieco więcej czasu. Po Abu Zabi zdałam sobie sprawę, że choć jestem bardzo blisko, to jeszcze nie jestem na etapie, na którym osobiście chcę być. Ze smutkiem więc, a nawet rozczarowaniem, podjęłam decyzję o wycofaniu się z tegorocznego Australian Open - zaznaczyła w oświadczeniu 36-letnia Amerykanka.