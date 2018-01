Nadal pod koniec ubiegłego roku miał kłopoty z kolanem i z tego powodu wycofał się z wszystkich styczniowych startów poprzedzających Australian Open.

W ćwierćfinale zawodów w Melbourne wystąpił po raz 10. Awans do "ósemki" zapewnił mu pozostanie na pierwszym miejscu listy ATP po zakończeniu turnieju niezależnie od jego dalszych rozstrzygnięć.

Nadal ma w dorobku 16 tytułów wielkoszlemowych, z czego tylko jeden wywalczył w Melbourne (2009 rok). W poprzednim sezonie triumfował we French Open i US Open. W Australii 12 miesięcy temu dotarł do finału, w którym uległ w pięciu setach Szwajcarowi Rogerowi Federerowi.