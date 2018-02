Polka była lepsza w tie-breaku w pierwszym secie, w którym obie tenisistki miały po dwa przełamania. W drugiej odsłonie Kvitova miała dwie piłki setowe przy stanie 5:1, ale wykorzystała dopiero czwartą, wygrywając ostatecznie 6:3.

W decydującym secie, gdy Czeszka prowadziła 5:4, Radwańska miała trzy szanse, aby doprowadzić do wyrównania. Nie udało jej się, za to rywalka wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Był to 12. pojedynek tych tenisistek i siódme zwycięstwo Kvitovej. Czeszka prezentuje coraz wyższą formę po powrocie na korty (w grudniu 2016 roku została zraniona przez włamywacza w rękę w trakcie napadu we własnym domu). We wtorek pokonała Turczynkę Caglę Buyukakcay 6:0, 6:3, odnosząc ósme zwycięstwo z rzędu.

Dzień wcześniej Radwańska po bardzo emocjonującym spotkaniu wygrała z Niemką Moną Barthel 3:6, 6:3, 7:5, wykorzystując dopiero 10. piłkę meczową.

W ubiegłym roku polska tenisistka odpadła w Dausze w drugiej rundzie (w pierwszej miała wówczas tzw. wolny los).

Wynik meczu 2. rundy:

Petra Kvitova (Czechy, 16) - Agnieszka Radwańska (Polska) 6:7 (3-7), 6:3, 6:4