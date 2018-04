Sportowo o ubiegłym roku Radwańska chciałaby jak najszybciej zapomnieć. Nie odnosiła sukcesów i walczyła z kontuzjami oraz mocno osłabiającymi organizm infekcjami. W efekcie znacząco pogorszyła się jej pozycja na liście WTA. Pod koniec poprzedniego sezonu była na niej 28., a na początku bieżącego wypadła z "30". Obecnie jest właśnie 30. rakietą świata.

Odbudowa jest trudna, bo trwa tygodniami, miesiącami. To nie dzieje się niestety na pstryknięcie placem, jakby się chciało. To jednak zajmuje trochę czasu, jest to długotrwały proces. Ale walczę. Robię wszystko, żeby przede wszystkim być zdrowa w stu procentach. Bo jednak zdrowie jest najważniejsze - podkreśliła krakowianka.