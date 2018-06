Specjalizujący się w grze na kortach ziemnych Nadal nazywany jest "królem Paryża". Poza tegoroczną i poprzednią edycją na kortach im. Rolanda Garrosa świętował także sukces w latach 2005-08 i 2010-14.

W drodze do niedzielnego meczu 32-letni zawodnik stracił zaledwie seta. Była to pierwsza przegrana przez niego partia w tym turnieju od 2015 roku.

Już 10. paryski triumf Hiszpana był historyczny. Żaden inny tenisista nie zwyciężał w singlu tyle razy co on we French Open. W liczonej od 1968 roku Open Erze nikomu przed nim nie udało się nawet też zwyciężyć 10-krotnie w jednej imprezie wielkoszlemowej. Teraz wyrównał rekord wszech czasów Australijki Margaret Court, która w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dominowała w Australian Open.

Półfinał był dotychczas najlepszym wynikiem 24-letniego Thiema w Wielkim Szlemie i zanotował go właśnie we French Open - dotarł do tego etapu w dwóch poprzednich edycjach French Open.

Wynik finału gry pojedynczej mężczyzn:

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Dominic Thiem (Austria, 7) 6:4, 6:3, 6:2