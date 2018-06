Radwańska w obu setach straciła podanie raz. W trzecim gemie inauguracyjnej odsłony obroniła "break pointa". Co prawda przy stanie 2:2 jako pierwsza dała się przełamać, ale od razu odrobiła stratę, a potem już prawie nie dopuszczała rywalki do głosu. W drugiej partii Babos przegrała wszystkie cztery swoje gemy serwisowe, a nie przegrała do zera dzięki przełamaniu zanotowanym przy prowadzeniu krakowianki 5:0.

Spotkanie trwało 67 minut. Zajmująca 31. miejsce w światowym rankingu Polka zanotowała siedem asów. Sklasyfikowana o sześć pozycji niżej Babos miała o jednego mniej, ale do tego dołożyła aż pięć podwójnych błędów.

Była to druga konfrontacja tych zawodniczek. W drugiej rundzie imprezy w Toronto rok temu Radwańska straciła tylko jednego gema.

Kolejną rywalką podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego będzie rozstawiona z "15" Daria Gavrilova. Sklasyfikowana na 25. miejscu na liście WTA reprezentantka Australii wygrała ich jedyny dotychczas pojedynek - w półfinale ubiegłorocznego turnieju w New Haven triumfowała 6:4, 6:4.

Krakowianka jest jedyną Polką w obsadzie turnieju. Ma za sobą dwumiesięczną przerwę w grze spowodowaną kontuzją pleców, której nabawiła się pod koniec kwietnia na treningu w Stambule. Przystąpiła jeszcze do meczu pierwszej rundy w Turcji, ale skreczowała na początku drugiego seta. Potem rezygnowała ze startu w kolejnych imprezach, opuszczając praktycznie cały sezon na kortach ziemnych, w tym wielkoszlemowy French Open. Wycofała się również z pierwszego zaplanowanego turnieju na kortach trawiastych - w ubiegłym tygodniu w Santa Ponsa.

Impreza w Eastbourne jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się 2 lipca wielkoszlemowym Wimbledonem.

Wynik meczu 1. rundy singla:

Agnieszka Radwańska (Polska) - Timea Babos (Węgry) 6:3, 6:1