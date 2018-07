W trzecim secie spotkania, które trwało ponad dwie i pół godziny, Radwańska obroniła sześć piłek meczowych.

Była to pierwsza konfrontacja 30. w światowym rankingu krakowianki ze 195. w tym zestawieniu Ruse.

20-letnia Rumunka w poniedziałek zaliczyła debiut w głównej drabince Wielkiego Szlema. Na co dzień startuje w imprezach niżej rangi - ITF i challengerach.

29-letnia Radwańska po raz 13. startuje w Wimbledonie. Jej najlepszym wynikiem w tej imprezie jest finał w 2012 roku. W kolejnej edycji i w 2015 roku zatrzymała się rundę wcześniej.

Kolejną rywalką podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego będzie Czeszka Lucie Safarova.

Polka w minionym tygodniu wróciła do rywalizacji po dwumiesięcznej przerwie w grze spowodowanej kontuzją pleców. Opuściła m.in. French Open. Krakowianka wycofała się także z turnieju WTA na Majorce, pierwszego z zaplanowanych startów na trawiastej nawierzchni. Uspokoiła jednak swoich kibiców, przystępując w tym tygodniu do imprezy w Eastbourne, gdzie doszła tam do półfinału.

We wtorek zaprezentują się w meczach pierwszej rundy singla Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej kobiet:

Agnieszka Radwańska (Polska, 32) - Elena-Gabriela Ruse (Rumunia) 6:3, 4:6, 7:5