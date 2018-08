Redakcja Dziennik.pl

Pierwszego seta Polka przegrała 3:6. Przy stanie 1:4 wydawało się, że szybko ulegnie Czeszce, ale ta popełniła kilka błędów, w tym podwójnych przy serwisie i Radwańska zbliżyła się do rywalki na 3:4. W ostatnim gemie Polka postawiła rywalce trudne warunki. Ostatecznie Pliskova wygrała to starcie po piątej piłce setowej.

W drugim secie Czeszka miała poważniejsze problemy jedynie w szóstym gemie. Po zaciętej walce wygrała go krakowianka doprowadzając do remisu 3:3. Jednak kolejne trzy gemy pewnie wygrała Pliskova. To jej pierwsze zwycięstwo nad Polką.

"Zagrałam bardzo solidne spotkanie. Na moją korzyść przemawiało, że rozegrałam w tym roku więcej spotkań od Agnieszki" - oceniła Pliskova po meczu.

Wcześniej Polka zwyciężyła z Czeszką we wszystkich siedmiu pojedynkach, ale tym razem nie była faworytką. W światowym rankingu zajmuje dopiero 38. miejsce, a Pliskova ósme.

Najlepszym wynikiem Radwańskiej w Cincinnati był ćwierćfinał, do którego docierała cztery razy. W ubiegłorocznej edycji, podobnie jak tym roku, odpadła w pierwszej rundzie.

Wcześniej w grze podwójnej Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears przegrały z Chinką Han Xin-Yun i Chorwatką Dariją Jurak 6:7 (4-7), 5:7.

W kwalifikacjach singla odpadła Magda Linette.

Wynik meczu pierwszej rundy:

Karolina Pliskova (Czechy, 9) - Agnieszka Radwańska (Polska) 6:3, 6:3