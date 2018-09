O tytuł Rosolska i Mektic powalczą z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands i Brytyjczykiem Jamie'em Murrayem, którzy wygrali z duetem gospodarzy Christina McHale - Ryan Harrison 6:4, 2:6, 10-8.

Półfinałowe spotkanie 32-letniej warszawianki i Chorwata było bardzo wyrównane, a w całym meczu to rywale zdobyli więcej punktów. W decydujących momentach jednak udanymi zagraniami popisywali się Rosolska i Mektic, którzy w tzw. super tie-breaku prowadzili od początku, m.in. 4-1 czy 7:2.

Występ w finale oznacza premię w wysokości 70 tys. dolarów, a zwycięzcy otrzymają po 155 tys.

Poprzednio polska tenisistka w finale miksta wystąpiła w 2012 roku w paryskim French Open, a była nią długoletnia partnerka deblowa Rosolskiej - Klaudia Jans Ignacik.

Dwukrotnie w finale gry mieszanej w Wielkim Szlemie zaprezentował się Marcin Matkowski, ale w US Open 2012, jak i French Open trzy lata później przegrał decydujący pojedynek.

Rosolska jako jedyna z polskich tenisistów zgłosiła się do miksta w tegorocznej edycji US Open. Startowała także w deblu - w tej konkurencji odpadła w pierwszej rundzie. Jej partnerką jest od dłuższego czasu Amerykanka Abigail Spears, z którą w lipcu dotarły do półfinału Wimbledonu.

Poza nią w stawce nowojorskiej imprezy w zmaganiach seniorów z biało-czerwonych został jeszcze tylko Łukasz Kubot, który dotarł już do półfinału debla.