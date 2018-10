Radwańska wciąż jest najlepszą z Polek, ale jest sklasyfikowana tylko o 10 lokat wyżej od Magdy Linette. Do czołowej setki zbliża się też 138. obecnie Magdalena Fręch.

Pierwsza trójka jest identyczna jak w poprzednim notowaniu: prowadzi Halep, przed Dunką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki i również mającą polskie korzenie Niemką Angelique Kerber. Do przetasowań doszło za to na kolejnych pozycjach, m.in. na czwarte miejsce z szóstego awansowała Japonka Naomi Osaka, za to Czeszka Petra Kvitova spadła z czwartego na siódme.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Finals, na prowadzeniu także jest Halep, przed Kerber i Wozniacki. Radwańska zajmuje 69. miejsce, a Linette - 81.