Obydwoje należą do wybitnych osobistości tenisa, mają twarde charaktery, ale tworzą udany związek. Są znani z zaangażowania w akcje charytatywne. Właśnie tylko podczas takich sytuacji spotykają się na korcie. Szczególną opieką otaczają dzieci w rodzinnym mieście tenisisty Las Vegas.

Nie gramy razem w tenisa, ale czasami robimy wyjątek i czynimy to w aukcjach charytatywnych lub dajemy lekcje tenisa. Moja rada na dobre małżeństwo jest prosta. Trzeba szanować indywidualizm drugiego człowieka i pamiętać, że jest on +kompletny+ sam w sobie. Gdy spotka się tę drugą osobę, rozpoczyna się praca na całe życie. Trzeba pomagać sobie nawzajem i sprawić, by każdy w związku doskonalił się w swoich słabszych obszarach - zdradził Agassi na stronie tennisworldusa.org.