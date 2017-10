W takich stylizacjach nie oglądamy ich na korcie. Radwańskiej zabrakło po raz pierwszy od 2010 roku [FOTO]

Caroline Garcia, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Simona Halep, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Venus Williams i Jelena Ostapenko

Polka zakończyła już tegoroczne starty i kilka dni temu pochwaliła się zdjęciem z egzotycznych wakacji. O tym sezonie chciałaby raczej jak najszybciej zapomnieć, m.in. nie wygrała żadnego turnieju WTA. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce siedem lat temu. Wtedy również zaliczyła ostatni - aż do teraz - rok bez dotarcia do ćwierćfinału w co najmniej jednej imprezie wielkoszlemowej. Od stycznia ani razu nie pokonała również rywalki z "10" światowego rankingu. Z powodu często nękających ją kontuzji i chorób wycofała się aż z pięciu zawodów, a do kilku przystępowała osłabiona i bez odpowiedniego przygotowania.