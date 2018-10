Karolina Pliskova, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina i Kiki Bertens

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie zdoła wywalczyć przepustki do tej imprezy w bieżącym sezonie. Do końca walczyła zaś o to Alicja Rosolska. Półfinalistka Wimbledonu w deblu razem z Amerykanką Abigail Spears uplasowały się w rankingu "Road to Singapore" na końcu pierwszej "10", a awans wywalczyło osiem czołowych duetów.