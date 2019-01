Napastnik reprezentacji Polski w środowy wieczór podpisał 4,5-letni kontrakt z AC Milan. Oficjalna prezentacja ma nastąpić w czwartek o godz. 13.

23-letni napastnik w środę przeszedł pomyślnie testy medyczne. Ze względu na problemy żołądkowe rozpoczęły się one znacznie później niż pierwotnie planowano. Według "La Gazzetta dello Sport" przeszedł je pomyślnie.

Wieczorem Piątek w towarzystwie swoich agentów stawił się w siedzibie klubu. Dziennikarze czekający pod klubem na informacje odnośnie polskiego napastnika zamieścili na Twitterze filmik, na którym Piątek opuszczał siedzibę Milanu.

"Piątek właśnie podpisał kontrakt z AC Milan" - napisał w tym czasie włoski korespondent "Sky Sport" i "The Guardian" Fabrizio Romano.

Wkrótce podobne wpisy zamieścili inni włoscy oraz polscy dziennikarze dodając informację, że oficjalna prezentacja nastąpi w czwartek o godzinie 13, a później Piątek ma odbyć pierwszy trening z drużyną Milanu. Szacuje się, że kwota transferu wynosi 35 mln euro.

W jego barwach będzie mógł prawdopodobnie zadebiutować już w sobotę - tego dnia rywalem w 21. kolejce Serie A będzie Napoli, którego piłkarzami są Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.

Pochodzący z Dzierżoniowa 23-letni Piątek w polskiej lidze występował w Zagłębiu Lubin i Cracovii. Jego dorobek w ekstraklasie to 39 goli w 105 meczach. Latem 2018 r. przeniósł się do Genoi. Kosztował ok. czterech milionów euro. Trafił do bramki w siedmiu pierwszych występach w Serie A. Obecnie z 13 golami znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców włoskiej ekstraklasy.

Jesienią Piątek zadebiutował w reprezentacji Polski. Wystąpił w dwóch spotkaniach i zdobył jednego gola (z Portugalią w Lidze Narodów).

Milan to jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich świata, m.in. siedem razy sięgnął po Puchar Europy, 18-krotnie zdobył mistrzostwo kraju, ostatnio w 2011 roku, i pięć razy triumfował w Pucharze Włoch.

Po 20 kolejkach obecnego sezonu ekipa z Mediolanu jest czwarta w tabeli Serie A, a do prowadzącego Juventusu traci 22 pkt. Genoa zajmuje 14. pozycję.