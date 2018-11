Wach (21-3, 15 KO) przed galą "KnockOut Boxing Night 5", która odbędzie w gliwickiej hali widowiskowo-sportowej Arena, ostatni ciężki trening miał we wtorek. Dzień później w krakowskiej galerii handlowej Bonarka zaprezentował się przed kibicami. Na ten otwarty trening nie dotarł Szpilka (33-3, 17 KO), któremu w drodze do stolicy Małopolski zepsuł się samochód.

Mam nadzieję, że dojedzie w sobotę do Gliwic. Gdybym wiedział, że ma problemy z samochodem, to zafundowałbym Arturowi bilet w Pendolino – kpił ze swojego rywala Wach, który ma świadomość, że ta walka mocno zaważy na jego dalszej karierze.

Bokser z Krakowa-Nowej Huty swoje szanse na wygraną ocenia na 98 procent: Muszę wyjść na ring skoncentrowany, pewny siebie i zrobić swoje. Wiem, że nie mogę czekać do ostatniego gongu. Jeśli mam odnieść bezdyskusyjne zwycięstwo, to muszę ten pojedynek rozstrzygnąć przed czasem.

Zadeklarował, że przed sobotnim pojedynkiem czuje się dobrze i ciężko pracował przez trzy miesiące.

Przykładałem się do każdego treningu. Ćwiczyłem trzy razy dziennie. Budziłem się o w pół do czwartej rano i biegałem w góry. To mnie bardzo mobilizowało. Wiem ile ta walka dla mnie znaczy, mam świadomość, że nie mogę tego zawalić. Muszę być +zwierzęciem+ w ringu, cały czas spychać Artura na liny i zadawać mu ciosy – nie ma wątpliwości Wach.