O wydanej po środowym posiedzeniu decyzji poinformowali PAP rzecznik sądu Jacek Krawczyk oraz naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla.

Mamed K. został zatrzymany 11 czerwca pod Olsztynem. Następnego dnia w katowickim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał 11 zarzutów, dotyczących paserstwa samochodów, a także zlecenia podpalenia samochodu oraz naruszenia nietykalności i znieważenia policjantów.

Prokuratura domagała się aresztowania podejrzanego na trzy miesiące, motywując to obawą matactwa i zaznaczając, że śledztwo ma w dalszym ciągu charakter rozwojowy, jednak Sąd Rejonowy Katowice-Wschód nie uwzględnił jej wniosku. Jak informowała prokuratura, sąd I instancji co prawda wskazał na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Mameda K. zarzucanych mu czynów, ale zarazem ocenił, że podejrzany nie będzie utrudniał postępowania przygotowawczego. Rozpoznający w środę zażalenie PK sąd okręgowy podzielił stanowisko sądu I instancji nie uwzględnił zażalenia prokuratury.

Mamed K. usłyszał zarzuty dotyczące nabywania kradzionych lub przywłaszczonych samochodów pochodzących z Czech. Są wśród nich m.in. luksusowe pojazdy takie jak Porsche Panamera, Range Rover Evoque, BMW M6, BMW serii 7. Łącznie jest to 8 samochodów różnych marek. Podejrzany usłyszał siedem zarzutów paserstwa samochodów oraz jeden zarzut usiłowania paserstwa.

Inny zarzut dotyczy zlecenia podpalenia samochodu, co – według prokuratury - miało to związek z obrotem kradzionymi pojazdami i związanymi z tego rozliczeniami pomiędzy sprawcami. Do znieważania i naruszenia nietykalności mundurowych miało dojść w 2018 r. w Olsztynie przy okazji wykonywania przez nich "zupełnie innych czynności służbowych". Podejrzanemu może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak podawała PK, zarzuty wobec M. są częścią obszernego śledztwa dotyczącego wprowadzania w Polsce, w Czechach i na Słowacji fałszywych banknotów euro. W ramach tego postępowania policjanci i prokuratorzy wpadli na trop handlu kradzionymi samochodami. W całym śledztwie jest podejrzanych 8 osób, cztery z nich zostały aresztowane. Jak informuje prokuratura, niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Urodzony w 1980 r. w Groznym Mamed K. jest jednym z najbardziej znanych zawodników MMA, występował także w filmach i reklamach. W Polsce mieszka od 1997 r. W 2010 r. odebrał polskie obywatelstwo i reprezentował polskie barwy.