"Kontrakt na rewanż został podpisany, a termin zatwierdzony na 22 lutego. Tym razem zamierzam go znokautować. To już nie będzie mój powrót na ring po trzyletniej przerwie, teraz nie przystąpię do pojedynku po tym, jak nadużywałem alkoholu" - powiedział Fury.

W czerwcu Fury pokonał w Las Vegas przez techniczny nokaut w drugiej rundzie Niemca Toma Schwarza i podtrzymał miano niepokonanego na zawodowym ringu. Jego bilans to 28 zwycięstw, w tym 20 przez nokaut, i jeden remis. Na przełomie września i października ma stoczyć kolejny pojedynek.

Z kolei niepokonany Wilder (41 zwycięstw, w tym 40 przed czasem, i 1 remis) we wrześniu ma bronić pasa WBC w pojedynku z Kubańczykiem Luisem Ortizem.